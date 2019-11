Νίκη με ανατροπή για την Γουέστερν Γιουάιτεντ, ασίστ o Κονέ! (vid)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του πρώην παίκτη της ΑΕΚ και της Ουντινέζε βρέθηκε να χάνει στο 7΄ με 2-0, αλλά κατάφερε να κάνει την ολική επαναφορά σκοράροντας στη συνέχεια τρία γκολ.

Ο Κονέ μάλιστα έβγαλε την ασίστ για το νικητήριο γκολ που επιτεύχθηκε στο 51΄. Η Γουέστερν Γιουνάιτεντ μέχρι στιγμής μετράει 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα.

Western United have won the first ever Melbourne Derby in the A-League.

They came from behind to beat Melbourne Victory, 3-2.

Scott McDonald, ex-Motherwell, ex-Celtic, ex-Middlesbrough got the winner with his first goal in his home league! pic.twitter.com/4kDZvoh6x8

