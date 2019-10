Μαραντόνα: Κάθισε σε... θρόνο κι όχι στον πάγκο! (vid)

Στο γήπεδο «Μαρσέλο Μπιέλσα», η Χιμνάσια πήρε τεράστια νίκη με σκορ 4-0, ωστόσο, οι στιγμές με τον Μαραντόνα απέκτησαν μεγαλύτερη λάμψη από το αποτέλεσμα της ομάδας του.

Η Νιούελς τον υποδέχθηκε με... βασιλικές τιμές και μάλιστα, του είχε ετοιμάσει κι έναν θρόνο για να καθίσει! Ο «Ντιεγκίτο» ασφαλώς και το δέχθηκε, υπέγραψε στην πλάτη του καθίσματος και απόλαυσε την άνεση της ιδιαίτερης θέσης, καθοδηγώντας σωστά τους ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο.

| Argentina legend, World Cup winner, and former Newell's Old Boys player.

Diego Maradona was given quite the welcome to Estadio Marcelo Bielsa...

His side, Gimnasia de La Plata, went on to beat Newell's 4-0! pic.twitter.com/nxifTWnqhd

