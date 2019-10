Μαραντόνα: Χορεύει με τους οπαδούς της Νιούελς και αποθεώνεται! (vid)

Ο κόουτς της Χιμνάσια μπορεί να γνωρίζει πως η δική του ομάδα δίνει τεράστια μάχη για να επιβιώσει στην πρώτη κατηγορία, όμως, ο αντίκτυπος της παρουσίας του στους πάγκους, στην πατρίδα του, είναι τέτοιος που το αργεντίνικο ποδόσφαιρο του υποκλίνεται κάθε φορά.

Παραμονή του αγώνα, περί τους 5.000 οπαδούς των «λεπρών» βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της Χιμνάσια και ο Μαραντόνα βγήκε στο μπαλκόνι να τραγουδήσει μαζί τους, κρατώντας με χαρά και μια φανέλα της Νιούελς!

Παράλληλα, ο αρχηγός των αντιπάλων, Μάξι Ροντρίγκες, θα φορέσει ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβραχιόνιο για να τιμήσει τον μεγάλο Αργεντινό...

Newell's captain Maxi Rodríguez will wear a special captain's armband depicting Gimnasia manager Diego Maradona when the sides meet in Rosario on Tuesday. pic.twitter.com/vx9AH5Ktdi

— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) October 26, 2019