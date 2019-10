Μπόκα – Ρίβερ: Έγινε η νύχτα – μέρα στο «Μπομπονέρα» (vid)

Στο νέο μεγάλο superclasico, η Μπόκα μπορεί να πήρε τη νίκη με σκορ 1-0, ωστόσο, η ήττα με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, οδήγησε τη Ρίβερ του Γκαγιάρδο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, τον τίτλο της οποίας κατέκτησε το 2018 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (Ελλάδας), το «Μπομπονέρα» φώτισε τον ουρανό για την υπόδοχή των δύο μεγάλων αντιπάλων και το θέαμα ήταν πραγματικά τέτοιο που κάνουν την επίσκεψη στο γήπεδο της Μπόκα ένα... life goal!

SCENES

The Superclásico is something special

: @PipeAo pic.twitter.com/mMun2bEiYk

— COPA90 (@Copa90) October 23, 2019