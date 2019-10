Μπόκα – Ρίβερ: Στο «Μπομπονέρα» και ο Ματέρατσι! (vid)

Ο παλαίμαχος Ιταλός αμυντικός που στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ του 2006 είχε κερδίσει την αποβολή του Ζιντάν καταφέρνοντας να τον βγάλει εκτός εαυτού για να τον κάνει να τον χτυπήσει με την περίφημη κουτουλιά, ταξίδεψε στην Αργεντινή για το Μπόκα – Ρίβερ.

Στο χρόνο που είχε, επισκέφθηκε και τον φίλο του, Ντιέγκο Μιλίτο στη Ράσινγκ Κλουμπ, ενώ, ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι είχε φροντίσει για εκείνον για να παρακολουθήσει άνετα στο «Μπομπονέρα» το μεγάλο παιχνίδι.

Η Μπόκα, επικράτησε 1-0 αλλά αποκλείστηκε λόγω της ήττας της με σκορ 2-0 στο πρώτο ματς απέναντι στη Ρίβερ...

Italian World Cup winner, Marco Materazzi, is in Buenos Aires for tomorrow’s #Superclásico. pic.twitter.com/OLlu0rSVc6

— Boca in English | Podcast (@CABJ_English) October 21, 2019