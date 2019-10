Ο Σουηδός σούπερ σταρ μπορεί να μη σκόραρε, όμως βοήθησε με την ηγετική του παρουσία ώστε οι Γκάλαξι να βρεθούν πλέον τα ημιτελικά των MLS Cup playoffs, όπου πλέον υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι του Λος Άντζελες!

«Αυτό είναι μόνο η αρχή. Δεν σταματάμε για κανέναν. Συνεχίζουμε έτσι, καταστρέφουμε όποιον βρεθεί μπροστά μας» ήταν τα λόγια του!

“This is only the beginning. We don’t stop for nobody. We continue like this. We destroy everybody.” - @Ibra_official pic.twitter.com/u3GWKkLaq5

