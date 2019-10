Ροναλντίνιο: No-look πάσα, σαν να μην πέρασε μια μέρα... (vid)

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, έβαλε ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια και... κορδέλα στο μαλλί και έπαιξε σε φιλικό παιχνίδι της Σάντα Φε απέναντι στην Ατλέτικο Νασιονάλ, το βράδυ της Πέμπτης.

Στον λογαριασμό του, έβαλε μια ασίστ, η οποία βγήκε μια πάσα – φαρμάκι και μάλιστα no-look, προς τον Καϊσέδο που νίκησε τον Χιγκίτα από κοντινή απόσταση...

Ronaldinho rolling back the years with a perfect no-look through ball for Caicedo to score past Rene Higuita in a game tonight in Bogota. pic.twitter.com/5MIENDF9At

— Simon Edwards (@SimonEdwardsSAF) October 18, 2019