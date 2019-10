Στην Ιαπωνία το γκολ με χέρι στο 95', που ξεπέρασε κι αυτό του Μαραντόνα! (vid)

Στο ματς Σάγκαν Τόσου-Τόκιο, οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με ανατροπή, πετυχαίνοντας τα γκολ στο 86' και στον 5' λεπτό των καθυστερήσεων! Το θέμα είναι πως για να συμβεί αυτό έπρεπε ο Κανάι να απλώσει το χέρι του λες και έπαιζε χάντμπολ και να σπρώξει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Τι κι αν διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της Τόκιο (2η στη βαθμολογία, η Σάγκαν Τόσου πήρε μια σημαντική νίκη στην προσπάθειά της για να σωθεί.

How was that goal allowed to stand? pic.twitter.com/nHVYKUiICw

— Goal (@goal) October 10, 2019