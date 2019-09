Ο Ζλάταν θέλει Μπόκα. Η Μπόκα μπορεί να τον πάρει, άρα μένει να δούμε αν τα λόγια του προέδρου της ομάδας Χόρχε Άνρο αληθεύουν ή απλά ο ισχυρός άντρας του συλλόγου τα έχει χάσει.

«Είναι αλήθεια, ότι ο Ιμπραΐμοβιτς θέλει να παίξει σε εμάς, όπως είναι αλήθεια και το ότι είμαστε σε θέση να τον αποκτήσουμε», είπε ο Ανρο χαρακτηριστικά.

Boca's chairman says the Zlatan interest is mutual pic.twitter.com/5VRXRO7o3B

— B/R Football (@brfootball) September 29, 2019