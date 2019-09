Οι εικόνες από το Μαρόκο έκαναν τον γύρο του κόσμου... Οι οπαδοί της Αλ – Ράχα δεν ήθελαν ν' αφήσουν μόνο του τον φίλο τους που δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του και τον γέμισαν με δύναμη και αποφασιστικότητα να πολεμήσει και να φωνάξει συνθήματα στην αρρώστια για να την ποδοπατήσει!

Πραγματικά μαγικές στιγμές και τεράστια απόδειξη της δύναμης που μπορεί να δώσει το ποδόσφαιρο, η αγάπη για την ομάδα, η αγκαλιά στην κερκίδα όταν όλα αυτά διέπονται από υγεία και μυαλό...

This is fantastic!

A fan of Al-Raja club in Morocco who is suffering from cancer has been unable to attend their recent games. He missed the matchday atmosphere, so their fans went around to his house and brought the atmosphere to him!

RESPECT!

pic.twitter.com/bj2eAjBqWu

