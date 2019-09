Καταγγελίες για σκάνδαλο νοθείας στην εκλογή του Μέσι ως κορυφαίου (pic)

Συγκεκριμένα στα πρόσφατα βραβεία "The Best" ο αρχηγός της Νικαράγουα τόνισε ότι δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κορυφαίων, τη στιγμή που τον παρουσιάζουν να έχει ψηφίσει!

Ο Χουάν Μπαρέρα φέρεται να ψήφισε τους Μέσι, Ρονάλντο και Μανέ, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο καθώς δεν πήρε μέρος!

Σκάνδαλο με αλλαγές στην ψηφοφορία καταγγέλλει και ο προπονητής του Σουδάν, Ζντράβκο Λουγκάρισιτς, ο οποίος φέρεται να ψήφισε τους Μέσι, Φαν Ντάικ και Μανέ σύμφωνα με τα έγγραφα, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ψήφισε κατά σειρά τους Σαλάχ, Μανέ και Μπαπέ.

Sudan coach Zdravko Logarušić says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušić took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL

— Sheikh Tophic Sienu (@DeSheikh1) September 25, 2019