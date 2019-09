Φήμες για Ζλάταν - Μπόκα και διάψευση Ραϊόλα

Ο Μίνο Ραϊόλα δεν συνηθίζει να γράφει στο twitter, οπότε για να το κάνει σημαίνει ότι δε μπορούσε να ανεχτεί άλλο τις φήμες που είχαν διαρρεύσει από χθες το πρωί και ήθελαν τον Ζλάταν να απασχολεί την Μπόκα Τζούνιορς.

Αρκετά Μέσα μετέδωσαν πως ο Σουηδός σούπερ σταρ έχει προταθεί στην Μπόκα Τζούνιορς για να παίξει μαζί με τον Ντε Ρόσι εκεί, σε ένα πάντως αρκετά πολύπλοκο deal.

Ο Ραϊόλα αμέσως προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση αυτών των σεναρίων, γράφοντας στο twitter: «Δεν έχω προτείνει ποτέ τον Ιμπραΐμοβιτς στην Μπόκα Τζούνιορς ούτε σε κανέναν άλλο. Τα απόλυτα fake news».

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews

— Mino Raiola (@MinoRaiola) September 25, 2019