Ο Μουρίνιο... άφησε την παρουσιάστρια των βραβείων στα κρύα του λουτρού! (vid)

Ο Πορτογάλος τεχνικός και νυν τηλεσχολιαστής του SkySports, έδωσε κανονικά το «παρών» στη Σκάλα του Μιλάνου για τα βραβεία της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Μάλιστα, όταν κάποια στιγμή πλαισίωσε την παρουσιάστρια, η οποία του έλεγε κάτι για... διαπλανητικό ποδόσφαιρο και αστέρες, αποχώρησε όταν την άκουσε να τον ευχαριστεί.

Ωστόσο, τηλεοπτικά, δεν ήταν ορθό που έφυγε αμέσως από δίπλα της κι εκείνη τον φώναξε πίσω, αφήνοντάς τον όμως να συνεχίσει την πορεία του και να κατέβει στη θέση του...

I'm actually in tears after what Mourinho did yesterday. This man literally walked off stage whilst she was speaking to him. So awkward pic.twitter.com/7W9kwCMSEW

