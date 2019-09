Ετό: Ντύθηκε... Γιώργος Μάγκας και προτίμησε Σαλάχ ή Μανέ για το βραβείο (vid)

Ο παλαίμαχος Καμερουνέζος επιθετικός βρέθηκε κανονικά στο Μιλάνο για την εκδήλωση των βραβείων της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και η εμφάνισή του σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.

Μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα λίγο πριν πάρει τη θέση του στο θέατρο της Σκάλας, ανέφερε: «Για εμένα κορυφαίος θα έπρεπε να είναι είτε ο Σαλάχ είτε ο Μανέ, αλλά δεν είναι εδώ...».

Reporter: “Ronaldo, Messi or Van Dijk, who deserves it?”

Eto’o: “The best one for me is Mohamed Salah or Sadio Mane, but they’re not here.”

Well said African Lagend

pic.twitter.com/ayPqerRUWs

— LFC News (@KenyaLFCNews) September 24, 2019