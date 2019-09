Μόντριτς: «Τιμή μου που βρέθηκα ξανά στην 11άδα της χρονιάς» (pic)

Για 5η σερί χρονιά ο Λούκα Μόντριτς βρέθηκε στην κορυφαία 11άδα, η οποία επιλέχθηκε από τους ποδοσφαιριστές στα βραβεία της FIFA.

O Kροάτης ανέβασε φωτογραφία με την οικογένεια του και έδειξε τη χαρά του για το βραβείο

«Τιμή μου που βρίσκομαι στην κορυφαία 11άδα για 5η σερί σεζόν. Ξεχωριστή μέρα που μοιράζομαι με την καλύτερη οικογένεια», ανέφερε.

Honored to be selected in The Best XI for the 5th consecutive year. A special day shared with #TheBest family pic.twitter.com/gcyiQGeG4J

— Luka Modrić (@lukamodric10) September 23, 2019