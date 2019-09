Kορυφαίος Μέσι: Μοναδικός με 6 βραβεία! (pic)

Νίκησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και Βιρτζίλ Φαν Ντάικ και πήρε το βραβείο το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του 2019 από την FIFA ο Λιονέλ Μέσι.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα με αυτό τον τρόπο έφτασε στις 6 κατακτήσεις του συγκεκριμένου βραβείου.

Την αρχή έκανε το 2009, πήρε 3 σερί από το 2010 μέχρι το 2012, ενώ κατέκτησε το βραβείο και το 2015 μέχρι να έρθει και η πρωτιά το 2019.

Πλέον είναι ο μοναδικός που πήρε στα χέρια του 6 φορές το βραβείο αυτό.

Leo Messi is the first player to win six FIFA men’s world player of the year awards pic.twitter.com/HkbiJT9KQY

— B/R Football (@brfootball) September 23, 2019