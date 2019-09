Τσάβι: Στα ημιτελικά του Champions League Ασίας με την Αλ Σαντ! (vid)

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα και νυν τεχνικός, κατέγραψε την πρώτη του επιτυχία στη νέα επαγγελματική του καριέρα και κατάφερε να οδηγήσει την Αλ Σαντ στα ημιτελικά του Champions League Ασίας, όπου θα κοντραριστεί με την Αλ Χιλάλ.

Έπειτα από την ήττα στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Αλ Νασρ με σκορ 2-1, η Αλ Σαντ ανέτρεψε την κατάσταση και έφτασε στο 3-1 στον επαναληπτικό για να πανηγυρίσει την πρόκριση στους «4».

Δείτε πως το γιόρτασε ο Τσάβι:

| Xavi Hernandez celebrating after leading his team to the Semifinals of Asian Champions League!

