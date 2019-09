Ιμπραΐμοβιτς: «Αν είσαι... Ζλάταν, είναι εύκολο το γκολ» (vid)

Ο Σουηδός αστέρας, συνείσφερε στον μέγιστο βαθμό γι' ακόμα μια φορά σε ματς της ομάδας του Λος Άντζελες για να φτάσει στο τελικό 7-2 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σημειώνοντας ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, αφού έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει στα 26 τέρματα σε μια αγωνιστική περίοδο.

Λίγο αργότερα, δήλωσε στην κάμερα:

«Προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα μου με τα γκολ και πρέπει να συνεχίσω για βοηθήσω την ομάδα μου. Θέλω να κάνω την κατάσταση εύκολη για τους συμπαίκτες μου. Το να σκοράρεις είναι εύκολο αν είσαι... Ζλάταν και όλα έρχονται».

We are going to say no... #MLS #LaGalaxy pic.twitter.com/86bbopm9d7

— ITV Football (@itvfootball) September 16, 2019