Ζλάταν: Ο απόλυτος record-man των Γκάλαξι στα γκολ μιας σεζόν! (vid)

Ο Σουηδός αστέρας ισοφάρισε αρχικά με διπλή προσπάθεια έπειτα από εκτέλεση πέναλτι στο 32ο λεπτό για να δώσει πνοή στον σύλλογο του Λος Άντζελες καθώς είχε αιφνιδιαστεί και είχε βρεθεί πίσω στο σκορ.

Έπειτα έκανε το 3-1 στο 51ο λεπτό μαζεύοντας ωραία τη μπάλα με κλειστό κοντρόλ στην καρδιά της περιοχής για να πλασάρει και να δώσει αέρα δυο τερμάτων στους Γκάλαξι, ενώ, πέτυχε και το 7ο γκολ της ομάδας του ολοκληρώνοντας το προσωπικό του χατ-τρικ, με διαγώνιο αριστερό σουτ στο 85' για να γράψει ιστορία με το 26ο προσωπικό του τέρμα στη σεζόν του MLS.

A lion is on the loose in Los Angeles.@Ibra_official with ANOTHER hat trick pic.twitter.com/8PYk1pbM3r

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019