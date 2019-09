Νιούελς: Χαμός στην προπόνηση πριν το ντέρμπι με τη Ροζάριο (vid)

Τα φώτα έσβησαν στο γήπεδο «Μαρσέλο Μπιέλσα» αλλά και πάλι η νύχτα έγινε... μέρα από τους φακούς και τα πυροτεχνήματα των οπαδών που έδειξαν ξανά στους ποδοσφαιριστές της Νιούελς ότι ζουν για το ποδόσφαιρο και για κάτι τέτοιες αναμετρήσεις όπως είναι η μεγάλη «μάχη» με τη Ροζάριο.

Δείτε τι συνέβη:

Incredible scenes at last night's Banderazo where the Estadio Marcelo Bielsa opens its doors so the Newell's fans can wish the squad well before this weekend's #ClásicoRosarino derby.

Have you ever seen anything like it? pic.twitter.com/mnmv8jXwAf

— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) September 13, 2019