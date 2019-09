Ζλάταν: Ρίχνει κάτω εισβολείς οπαδούς, δίχως καν να τους αγγίξει! (vid)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ των Γκάλαξι, αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο μετά την ήττα (2-1) από τους Colorado Rapids, είδε δυο εισβολείς οπαδούς να τρέχουν κατά πάνω του και ο πρώτος, δίχως καν να τον αγγίξει, μάλλον... τρόμαξε από την κίνηση του ποδοσφαιριστή και σωριάστηκε μπροστά του.

Κανείς από εκείνους που επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν δεν κατάφερε να τον φτάσει, ενώ, ένας αντίπαλος που ζήτησε τη φανέλα του, «έφαγε» μεγάλο άκυρο...

Zlatan Ibrahimovic is such a god that he made this pitch invader fall in front of him without even touching him. Just look at his reaction pic.twitter.com/rY81GHRbdI

— FutbolBible (@FutbolBible) September 12, 2019