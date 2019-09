Λαουτάρο Μαρτίνες: «Σκοτώνει» όταν βρει την ευκαιρία (vid)

Ο 22χρονος επιθετικός που ανήκει στην Ίντερ από το καλοκαίρι του 2018, βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά δίχως την παρουσία του Μέσι στην «αλμπισελέστε» και το πήρε... προσωπικά απέναντι στους Μεξικανούς.

Πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης (4-0), με τις κινήσεις και τον τρόπο που έμπαινε στις φάσεις, να φανερώνουν όσα μπορεί να κάνει όταν θα βρεθεί στα καλά του φεγγάρια και θα βγάζει τον καλύτερό του εαυτό.

Δείτε το βίντεο με τα στιγμιότυπά του:

Lautaro Martinez vs. Mexico

Argentina's perennial superstar was playing at his best again. Such a lethal striker. Give him his chances and he'll deliver - happy to have him as Argentina's striker for the present and future. pic.twitter.com/XmwNRqdn6O

— Joaquin Delmar (@joaquin_delmar) September 11, 2019