Ο Μαραντόνα... μπιστάει συγκινημένος στο: «Οποιος δεν χοροπηδάει, είναι Αγγλος» (vid)!

Είναι σύνθημα που έχουμε και στα ελληνικά γήπεδα κατά το: «Οποιος δεν πηδάει... @@@@@@@@ είναι ρε». Το έχουν και στην Αργεντινή, με τους οπαδούς της Χιμνάσια Λα Πλάτα να το υιοθετούν, για να υποδεχτούν τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στην πρώτη προπόνησή της ομάδας που μόλις ανέλαβε. Μόνο που όταν το γήπεδο σείστηκε με το δικό τους «Οποιος δεν χοροπηδάει, είναι Αγγλος», ο Ντιεγκίτο άρχισε να χοροπηδάει στον ρυθμό και το απόλαυσε εμφανώς συγκινημένος. Η συνέχεια στο πρωτάθλημα...

Here’s Diego Maradona jumping up and down to the crowd singing the old classic “The one who doesn’t jump is an Englishman” at his Gimnasia unveiling last night. Think he’s crying, too.

Never change, Diego. Never change. pic.twitter.com/AmsDcCVZQ6

