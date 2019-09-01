Από τη Λαμία στην Ινδονησία ο Τομάς (pic)

Ο 34χρονος επιθετιός μέσος έπαιξε στη Super League πέρυσι σε 14 ματς με τη Λαμία έχοντας 2 γκολ.
Πλέον θα.. κολλήσει τα τελευταία του ένσημα στην Ινδονησία με την Περσίγια Τζακάρτα να επισημοποιεί τη συμφωνία.
Η ανακοίνωση του συλλόγου:
ΤΕΛΙΚΟ
ANGOLA 59vs
SERBIA 105
ΤΕΛΙΚΟ
POLAND 80vs
VENEZUELA 69
ΤΕΛΙΚΟ
IRAN 81vs
PUERTO RICO 83
ΤΕΛΙΚΟ
RUSSIA 82vs
NIGERIA 77
ΤΕΛΙΚΟ
PHILIPPINES 62vs
ITALY 108
ΤΕΛΙΚΟ
IVORY COAST 55vs
CHINA PR 70
ΤΕΛΙΚΟ
ARGENTINA 95vs
KOREA REPUBLIC 69
ΤΕΛΙΚΟ
SPAIN 101vs
TUNISIA 62
CANADA -vs
AUSTRALIA -
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -vs
MONTENEGRO -
CZECH REPUBLIC -vs
USA -
NEW ZEALAND -vs
BRAZIL -
CANADA -vs
AUSTRALIA -
NEW ZEALAND -vs
BRAZIL -
TURKEY -vs
JAPAN -
DOMINICAN REPUBLIC -vs
JORDAN -
SENEGAL -vs
LITHUANIA -
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -vs
MONTENEGRO -
FRANCE -vs
GERMANY -
CZECH REPUBLIC -vs
USA -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕΚ -
EVERTON FC -vs
WOLVES -
ARSENAL -vs
TOTTENHAM HOTSPUR -
LIVE
GAEL MONFILS 2vs
DENIS SHAPOVALOV 1
LIVE
ANDREY RUBLEV 1vs
NICK KYRGIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
CARRENO/LOPEZ 2vs
HSIEH/RUNGKAT 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEO BERRETTINI 3vs
ALEXEI POPYRIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROSOLSKA/MEKTIC 0vs
SPEARS/BOPANNA 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUZMOVA/SASNOVICH 2vs
OSUIGWE/TOWNSEND 0
ΤΕΛΙΚΟ
DIEGO SCHWARTZMAN 3vs
TENNYS SANDGREN 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHRISTIAN/CERRETANI 0vs
STOSUR/RAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
KRAWCZYK/SALISBURY 0
ΤΕΛΙΚΟ
COLLINS/MONROE 0vs
CARTER/WITHROW 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCHUURS/KONTINEN 2vs
MUHAMMAD/KRAJICEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
NAOMI OSAKA 2vs
CORI GAUFF 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
ZHANG/PEERS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ANETT KONTAVEIT 0vs
BELINDA BENCIC 1
CARBALLES B/DELBONIS -vs
BRYAN/BRYAN -
KRISTIE AHN -vs
ELISE MERTENS -
WANG QIANG -vs
ASHLEIGH BARTY -
KASATKINA/KONTAVEIT -vs
GOLUBIC/SORRIBES -
TAYLOR TOWNSEND -vs
BIANCA ANDREESCU -
AREVALO/O'MARA -vs
KRAWIETZ/MIES -
KICHENOK/OSTAPENKO -vs
OLARU/YANG -
DONNA VEKIC -vs
JULIA GOERGES -
BOPANNA/SHAPOVALOV -vs
CECCHINATO/SEPPI -
ROGER FEDERER -vs
DAVID GOFFIN -
JOHANNA KONTA -vs
KAROLINA PLISKOVA -
BAMBRIDGE/MCLACHLAN -vs
CHARDY/MARTIN -
GRIGOR DIMITROV -vs
ALEX DE MINAUR -
CHAN/CHAN -vs
PAVLYUCH./SEVASTOVA -
MELICHAR/PESCHKE -vs
GAUFF/MCNALLY -
SERENA WILLIAMS -vs
PETRA MARTIC -
MARACH/MELZER -vs
COPIL/KYRGIOS -
GRANOLLERS/ZEBALLOS -vs
RAM/SALISBURY -
MAYER/SOUSA -vs
KUBOT/MELO -
DOMINIK KOEPFER -vs
DANIIL MEDVEDEV -
URAL -vs
FK KRASNODAR -
ARSENAL TULA -vs
CSKA MOSCOW -
SPARTAK MOSKVA -vs
ZENIT ST PETERSBURG -
REIMS -vs
OSC LILLE -
STADE RENNES -vs
OGC NICE -
RC STRASBOURG -vs
AS MONACO -
OLYMPIQUE MARSEILLE -vs
AS SAINT-ETIENNE -
THINALIAKOS -vs
APOLLO EFPALIOU -
ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ -vs
THERMAIKOS THERMIS -
ΠΕΛΛAΝΑΣ -vs
ΥΠAΤΟΥ -
PANDRAMAIKOS -vs
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ -
XENOPHON KRESTENA -vs
DOXA ARTA -
KARITSA -vs
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ -
SV WERDER BREMEN -vs
FC AUGSBURG -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
FORTUNA DUSSELDORF -
VALENCIA CF -vs
MALLORCA -
ATLETICO MADRID -vs
SD EIBAR -
ESPANYOL -vs
GRANADA CF -
VILLARREAL CF -vs
REAL MADRID -
LAZIO -vs
AS ROMA -
ATALANTA -vs
TORINO FC -
UDINESE -vs
PARMA -
GENOA CFC -vs
ACF FIORENTINA -
US SASSUOLO -vs
SAMPDORIA -
CAGLIARI -vs
INTER -
LECCE -vs
HELLAS VERONA -
SIVASSPOR -vs
GAZIANTEP BB -
GENCLERBIRLIGI -vs
ISTANBUL BASAKSEHIR -
YENI MALATYASPOR -vs
ALANYASPOR -
FENERBAHCE -vs
TRABZONSPOR -
Η Περσίγια Τζακάρτα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Τζουάν Τομάς.
Ο 34χρονος επιθετιός μέσος έπαιξε στη Super League πέρυσι σε 14 ματς με τη Λαμία έχοντας 2 γκολ.
Πλέον θα.. κολλήσει τα τελευταία του ένσημα στην Ινδονησία με την Περσίγια Τζακάρτα να επισημοποιεί τη συμφωνία.
Η ανακοίνωση του συλλόγου: