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Από τη Λαμία στην Ινδονησία ο Τομάς (pic)

Από τη Λαμία στην Ινδονησία ο Τομάς (pic)

Από τη Λαμία στην Ινδονησία ο Τομάς (pic)

Η Περσίγια Τζακάρτα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Τζουάν Τομάς.

Ο 34χρονος επιθετιός μέσος έπαιξε στη Super League πέρυσι σε 14 ματς με τη Λαμία έχοντας 2 γκολ.

Πλέον θα.. κολλήσει τα τελευταία του ένσημα στην Ινδονησία με την Περσίγια Τζακάρτα να επισημοποιεί τη συμφωνία.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

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