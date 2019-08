Ο Ισπανός επιθετικός, αποσύρεται από την ενεργό δράση και το φινάλε της ιστορίας του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής γράφτηκε κόντρα στον αδερφικό του φίλο, Αντρές Ινιέστα.

Ο τελευταίος, βέβαια, φρόντισε να του προσφέρει υψηλότατο ανταγωνισμό παρά την περίσταση και σκόραρε, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στο επιβλητικό 6-1. Παρ' όλα αυτά, αποκόμισε θλάση στο αριστερό πόδι και αποχώρησε αναγκαστικά.

Το σκορ είχε διαμορφωθεί στο 3-0 από το πρώτο μέρος για τη Βίσελ Κόμπε, σε μια συγκινητική μέρα για τον Φερνάντο Τόρες, που όμως σίγουρα θα προτιμούσε να έχει ολοκληρώσει την καριέρα του με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα...

Andres Iniesta scores in Fernando Torres' final ever match It just had to happen... pic.twitter.com/G0mih0IufP — Goal (@goal) August 23, 2019

How's that for a pass on the volley?! An Andres Iniesta special sets up a third goal for Vissel Kobe in Fernando Torres' last ever match pic.twitter.com/4Ve9CON8v7 — Goal (@goal) August 23, 2019