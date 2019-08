Κονέ: Είναι ο πιο... στυλάτος του πρωταθλήματος Αυστραλίας; (vid)

Ο Έλληνας μέσος αποφάσισε ν' αποδεχθεί την πρόταση που του έγινε από τη νεοσύστατη ομάδα για να παίξει στο ποδόσφαιρο της Αυστραλίας κι εκεί, έχει πλέον και τον πολύ καλό του φίλο από τα χρόνια της Μπολόνια, Αλεσάντρο Ντιαμάντι.

Έχοντας ήδη παίξει το ιστορικό πρώτο ματς κόντρα στην Caroline Springs George Cross, την Πέμπτη, παίρνοντας μάλιστα και φανέλα βασικού, ο Κονέ προσπάθησε να... λανσάρει στυλ στην φωτογράφηση της ομάδας του.

Και στον επίσημο λογαριασμό της A – League στα social media έγινε το ερώτημα προς τους οπαδούς αν ο Έλληνας άσος είναι ο πιο στυλάτος στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας!

.@wufcofficial’s Panagiotis Kone, enters the building

Is he the most stylish man in the @ALeague? pic.twitter.com/Vns3XDRTQx

— Hyundai A-League (@ALeague) August 23, 2019