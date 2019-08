Η Νιούελς χάρισε ποδιές από φανέλες της ομάδας σε νοσοκομείο παίδων! (vid)

Οι ποδοσφαιριστές της Νιούελς βρέθηκαν σε νοσοκομείο παίδων στο Ροζάριο για να παραδώσουν τις ποδιές, να μιλήσουν για λίγο με τα πιτσιρίκια και ν' αφήσουν τα δώρα τους, σε μια από τις πιο απλές, αλλά γεμάτες ουσία και με πολύ θετικό αντίκτυπο για την ψυχοσύνθεση των μικρών, κίνηση.

Newell's Old Boys players recently visited a medical facility in Rosario to deliver a set of football shirts that have been turned into gowns for children suffering illness.

— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) August 23, 2019