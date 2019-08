Ζλάταν: Πιτσιρικάς τον... έβαλε στη θέση του! (vid)

Ένας μικρούλης οπαδός των Γκάλαξι συνάντησε τον Σουηδό σούπερ σταρ και έδειξε πως μάλλον τον έχει μελετήσει...

Ο πιτσιρικάς, προφανώς έχοντας επηρεαστεί τρομερά από τον Ζλάταν και τις ατάκες του, μόλις είδε τον σούπερ σταρ της ομάδας τον ρώτησε αμέσως: «Με ξέρεις;», για να χαμογελάσει πλατιά όταν άκουσε πως το ίνδαλμά του τον γνώριζε!

«Φυσικά, εσύ με ξέρεις εμένα;» αποκρίθηκε ο Ζλάταν για να κάνει τον μικρό να χαρεί!

"Do you know me?"

"Yup." pic.twitter.com/owil0G51FA

— Football HQ (@FootbaII_HQ) August 23, 2019