Στο ματς Κυπέλλου με την Αλμάγκρο, ο Ντε Ρόσι όρμησε με τάκλιν σε αντίπαλο, τον γκρέμισε και «κιτρινίστηκε».

Οι κακές συνήθειες δεν κόβονται εύκολα και ο Ιταλός χαφ το έκανε ξανά και... με πολύ χειρότερο τρόπο απέναντι στην Αλντοσίβι, τα ξημερώματα της Δευτέρας!

Έπεσε με τα δυο πόδια και μάλιστα σηκώνοντάς τα από το γρασίδι, όμως αυτή τη φορά τη γλίτωσε με παρατήρηση, έχοντας καταλάβει πως έκανε πολύ σκληρό μαρκάρισμα.

Δείτε τα βίντεο:

Why this guy making a surprised face de Rossi literally has a tattoo warning him pic.twitter.com/4TWKF606Xp

— Serie D favorites (@2moggi) August 14, 2019