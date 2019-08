Ο Σουηδός σούπερ σταρ, όταν όλοι έλεγαν πως στην ηλικία που βρίσκεται δεν θα καταφέρει να επανέλθει από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό, κατάφερε να τους διαψεύσει όλους, να δείξει τα δόντια του και να φανερώσει πως όταν του λένε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, τους κάνει όλους να τον χαζεύουν.

Διαπρέποντας στο MLS τις τελευταίες δύο σεζόν, ο Ζλάταν θέλησε με την ευκαιρία της παρουσίας του Δρ. Φου (ο γιατρός που ανέλαβε την αποθεραπεία του μετά το χειρουργείο στον χιαστό, εκ των κορυφαίων ορθοπεδικών στον κόσμο, πρόεδρος και Διευθυντής της Ορθοπεδικής πτέρυγας της Πανεπιστημιακής Ιατρικής σχολής στο Πίτσμπουργκ), τον ευχαρίστησε δημόσια στο Instagram γράφοντας:

«Όταν όλοι έλεγαν ότι τελείωσα, ο Δρ. Φου είπε “όχι”. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».

Everybody said it was over but Dr Fu said no THANK YOU pic.twitter.com/14kpc5mNKl

