Ο θρύλος της Ρόμα, αποχωρώντας έπειτα από 18 χρόνια από τον σύλλογο της αιώνιας πόλης, αποφάσισε πως ήθελε να ζήσει τον παλμό, το πάθος, την τρέλα των Αργεντινών για το ποδόσφαιρο.

Γνωρίζοντας τον εαυτό του και το γεγονός πως δεν θα άντεχε ν' αντιμετωπίσει τη Ρόμα ως αντίπαλος, έφυγε πολύ μακριά, για να εκπληρώσει το παιδικό όνειρο της παρουσίας στο «Μπομπονέρα» μπροστά σε τρελαμένο κοινό...

Η Μπόκα Τζούνιορς τον έκανε δικό της, ο Ντε Ρόσι ζει πολύ πρωτόγνωρα πράγματα, αλλά όπως ορισμένα πράγματα στη ζωή (όπως οι φόροι) είναι δεδομένα, έτσι έπρεπε να θεωρείται σίγουρο και το γκολ του Ιταλού χαφ στο πρώτο του παιχνίδι με τη νέα του ομάδα!

Αν και την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Ρόμα την είχε πραγματοποιήσει τον Οκτώβρη του 2001, σε ηλικία 18 ετών, σε ματς κόντρα στην Άντερλεχτ στο Champions League, ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2003 για να παίξει στο πρωτάθλημα!

Αρχικά, τον Ιανουάριο εκείνου του έτους πέρασε με αλλαγή σε εκτός έδρας ματς απέναντι στην Κόμο, με το σκορ στο 2-0, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του σε επίπεδο πρωταθλήματος, ωστόσο, η πρώτη φορά που ξεκίνησε στην 11άδα των «τζιαλορόσι» ήταν την 10η Μαΐου του 2003, σε παιχνίδι με την Τορίνο στο «Ολίμπικο». Ο νυν θρύλος της Ρόμα, φρόντισε να το εκμεταλλευτεί και να το συνδυάσει με τρομερό γκολ, σκοράροντας από απόσταση, ανοίγοντας τον λογαριασμό του με την αγαπημένη του ομάδα... Μάλιστα, τότε, φορούσε τη φανέλα με τον αριθμό 27, προτού αλλάξει στο 4 και πάει στο 16 μετά το 2005, αφού γεννήθηκε η κορούλα του στις 16 Ιουνίου του 2005...

Γκολ πέτυχε και στο επίσημο ντεμπούτο του με την ανδρική εθνική ομάδα της Ιταλίας, τον Σεπτέμβρη του 2004. Έχοντας προηγουμένως θητεύσει στο επίπεδο των Ελπίδων και έχοντας πάρει το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα με την υπόλοιπη νεανική ιταλική φουρνιά, ο Ντε Ρόσι σκόραρε στα 21 του, στο ντεμπούτο του με τη «σκουάντρα ατζούρα». Ήταν ένα ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, κόντρα στη Νορβηγία και με τρομερό σουτ με εξωτερικό μέρος του δεξιού του ποδιού από την καρδιά της περιοχής ισοφάρισε προσωρινά πριν την ανατροπή των Ιταλών.

Τώρα, ήρθε η Μπόκα Τζούνιορς. Πρώτη επίσημη εμφάνιση με την ομάδα της Αργεντινής, έχοντας επιλέξει να ζήσει από κοντά το λατίνικο πάθος μετά το φινάλε της μεγάλης του θητείας στην αγαπημένη του Ρόμα. Γκολ με κεφαλιά! Σε αντίθεση με τα προηγούμενα γκολ στις πρώτες του εμφανίσεις, αυτό συνοδεύτηκε από αποκλεισμό – σοκ στους «32» του Κυπέλλου. Η Αλμάγκρο, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, βρήκε τρόπο να ισοφαρίσει, να στείλει την κόντρα στα πέναλτι κι εκεί να επικρατήσει με το τελικό 3-1 για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση! Όπως και να 'χει, ντεμπούτο και Ντε Ρόσι... συνέχισαν μαζί ως έννοιες! Και επειδή δεν θα αλλάξει ποτέ, φρόντισε να μάθουν και στην Αργεντινή το τατουάζ του για τον... κίνδυνο των τάκλιν που κάνει ενίοτε...

