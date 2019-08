«Έφυγε» από καρδιακό 37χρονος ποδοσφαιριστής της Ονδούρας (vid)

Ο άλλοτε χαφ των San Jose Earthquakes και της Beijing Guoan, «έσβησε» σε πολύ νεαρή ηλικία και όπως αναφέρει ο Τύπος της Ονδούρας, η αιτία είναι καρδιακό επεισόδιο...

Ο Μαρτίνες αγωνιζόταν στο χώρο του κέντρου και είχε περάσει από πολλές ομάδες στην ποδοσφαιρική του καριέρα, με την Αλαβές να ξεχωρίζει και να είναι η μοναδική από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Από το 2016 είχε αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, αρκετά νωρίς και πλέον η καρδιά του τον πρόδωσε οριστικά...

You will never be forgotten.

Rest in Peace, Walter Martinez. pic.twitter.com/QkEHXpAb45

— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) August 12, 2019