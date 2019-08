Ο Σουηδός σούπερ σταρ των Λ.Α. Γκάλαξι, τα έβαλε με τον τρόπο που το MLS ουσιαστικά θέτει στόχο των ομάδων να πάρουν τόσες νίκες, όσες θα τους επιτρέψουν να βρεθούν εντός της ζώνης των playoffs και μετά ν' αρχίσουν να παίρνουν στα σοβαρά όλες τις αναμετρήσεις...

«Απλά οφείλεις να μπεις στα playoffs, να νικήσεις εκεί και αυτό είναι όλο. Δεν έχει σημασία αν χάσεις ή κερδίσεις περισσότερα ματς στην κανονική περίοδο... Το σύστημα είναι σκ@!@ γιατί οφείλεις να έχεις τη νοοτροπία του νικητή κάθε μέρα. Μιλάμε για νοοτροπία και αυτή πρέπει να την έχεις κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα. Πώς απαιτεί κανείς να έχουν όλοι τη σωστή νοοτροπία όταν απλά ο στόχος είναι να μπεις στην 7άδα;» ήταν τα λόγια του Ζλάταν!

"I think the system is s--t."

Zlatan goes in on the MLS playoff system

(via @DelmyBarillas)pic.twitter.com/4FkaE430g4

