Η πιο αγχωτική εκτέλεση πέναλτι υπό την απειλή όπλου (vid)

Νομίζεις ότι το να εκτελέσεις πέναλτι σε ένα μεγάλο και κρίσιμο ματς προκαλεί άγχος; Εάν ναι, τότε δες πόσο στρεσαρίστηκε ένας παίκτης futsal σε φαβέλα στη Βραζιλία, όταν κλήθηκε να σουτάρει από την άσπρη βούλα. Οχι μόνο δέχτηκε απειλές από διάφορους που βρίσκονταν πιεστικά τριγύρω του, αλλά κάποιος του έδειξε ακόμα και το περίστροφό του, ενώ πήγε και του είπε και δύο κουβέντες στο αυτί πριν την εκτέλεση. Εάν σκόραρε τελικά; Εσείς άραγε τι θα κάνατε;

Some pressure taking a penalty in a neighbourhood futsal game in #Brasil

(Watch until the end when the guy with a gun appears pic.twitter.com/vpILR3dAV8

— Laurie Hanna (@LaurieHanna) August 7, 2019