Ντιέγκο Φορλάν: Το γκολ, η μεγάλη του τρέλα... (pics & vids)

«Δεν είναι επάγγελμα... Δεν το έβλεπα έτσι. Είναι τρομερό να ζεις μέσα από το ποδόσφαιρο. Να έχεις τη δυνατότητα να ταξιδεύεις, να γνωρίζεις νέους πολιτισμούς και να πληρώνεσαι γι' αυτό που κάνεις. Είναι πάθος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω...».

Με αυτά τα λόγια φροντίζει να κάνει τον συνομιλητή του να προσπαθήσει να καταλάβει κάποια ελάχιστα πράγματα για τον χαρακτήρα του. Ίσως συνοψίζεται σωστά και ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε την καριέρα του από τη στιγμή που έφυγε από την Ισπανία και πλέον άρχισε η κατηφορική πορεία και η συνεχής αλλαγή... ηπείρων για τη συλλογή νέων εμπειριών.

Ο Ντιέγκο Φορλάν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση έπειτα από 21 χρόνια επαγγελματικής καριέρας, έχει να θυμάται πολλά, έχουν να θυμούνται οι οπαδοί γκολ με το τσουβάλι, πάντοτε όμως, σε κάθε ανάμνηση, το σπριντ, το χαρακτηριστικό μαλλί και η φανέλα που πάντοτε έβγαινε από το κορμί, θα έχουν πάντοτε περίοπτη θέση...

Και να σκεφτεί κανείς, ότι μικρότερος, προτιμούσε το τένις. Ήταν μάλιστα καλός, τόσο που όλοι έκριναν πως αν συνέχιζε, θα συντηρούσε την αθλητική παράδοση της οικογένειας, αν και σε άλλο σπορ. Όλα όμως τα άλλαξε ένα ατύχημα, μαζί με την καθημερινότητα της οικογένειας. Αυτό που «αντάλλαξε» τη ρακέτα του Φορλάν με ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια, χαρίζοντας του αργότερα και μια θέση στο πάνθεον της «σελέστε».

Ένας μεθυσμένος οδηγός στο Μοντεβιδέο «κάρφωσε» το αυτοκίνητο του πάνω σ' αυτό που επέβαινε η αδερφή του, Αλεξάνδρα, και ο φίλος της. Αυτός σκοτώθηκε, η Αλεξάνδρα έμεινε πέντε μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μέχρι να καθηλωθεί σε αναπηρικό καροτσάκι. Τότε ο Φορλάν αποφάσισε πως πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο, για να κερδίσει τα λεφτά που χρειαζόταν η αδερφή του για τη θεραπεία και την πληγωμένη ζωή της, που κρεμόταν από μια κλωστή ακόμα τότε.

Το ιδιαίτερο παρατσούκλι στην Ιντεπεντιέντε και τα πρώτα γκολ

Ο πρώτος του ποδοσφαιρικός σταθμός στην επαγγελματική του καριέρα ήταν η Ιντεπεντιέντε. Εκεί, οι οπαδοί της ομάδας τον «βάφτισαν» με το παρατσούκλι Cachavacha, από ένα αργεντίνικο καρτούν που είχε μεγάλη μύτη και θύμιζε στον κόσμο τον Ουρουγουανό επιθετικό! Τα 7 γκολ σε 24 παιχνίδια στην πρώτη του σεζόν (και τα 33 τέρματα σε 77 αναμετρήσεις στη θητεία του εκεί), έκαναν τους φίλους της Ιντεπεντιέντε να σκεφτούν ότι κάτι καλό έχει αυτό το παιδί που έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις σε επαγγελματικό επίπεδο και από τη μύτη, όλη η κουβέντα πήγαινε στην εκτελεστική του δεινότητα. Φτιάχνοντας το όνομά του εκεί, ο Ντιέγκο Φορλάν κατάφερε να πάρει την τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή παίκτη από την Ιντεπεντιέντε, αφού, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διέθεσε 10 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του 2002 για να τον πάρει στο Νησί. Αυτό το ποσό ήταν μικρότερο μονάχα από τους Σέρχιο Αγουέρο (28 εκατομμύρια στην Ατλέτικο Μαδρίτης) και Εζέκιελ Μπάρκο (15 εκατομμύρια στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ).

During his time at Independiente, Diego Forlán was nicknamed Cachavacha as his large nose reminded the fans of the Argentine cartoon witch.

South Americans are on a different level with their nicknames. pic.twitter.com/p66lmeBsXK

— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) May 22, 2019