Ο Βραζιλιάνος φουλ μπακ, ο πρώτος παγκοσμίως σε κατάκτηση τίτλων, μετρώντας 42 τρόπαια στην καριέρα του μέχρι και αυτή τη στιγμή, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Σάο Πάουλο.

Επέλεξε να επαναπατριστεί μετά το φινάλε της συνεργασίας του με την Παρί Σεν Ζερμέν και όπως αντιλήφθηκε από τις πρώτες του στιγμές στο Σάο Πάουλο, ήδη λατρεύεται..

A post shared by São Paulo FC (@saopaulofc) on Aug 5, 2019 at 7:04pm PDT

When you sign one one of the world's best ever defenders....

The scenes in Sao Paolo to welcome Dani Alves were pretty crazy. ( Dani Alves) pic.twitter.com/sTX8wNQKiz

— Match of the Day (@BBCMOTD) August 6, 2019