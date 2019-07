Έκαναν το χειροκρότημα των Βίκινγκς 83,520 άνθρωποι στον τελικό Κυπέλλου της Μαλαισίας! (vid)

Η Perak αντιμετώπισε την Kedah στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Μαλαισίας και σημειώθηκε απίστευτο, ιστορικό ρεκόρ στο Viking Clap που έγινε παγκοσμίως γνωστό από τους τρομερούς Ισλανδούς στο Euro του 2016 και αργότερα στο Μουντιάλ του 2018.

Στην Κουάλα Λουμπούρ, λοιπόν, 83,520 οπαδοί, ενώθηκαν για το χειροκρότημα των Βίκινγκς και οι εικόνες ήταν φαντασμαγορικές...

83,520 in Kuala Lumpur's National Stadium for the Malaysia FA Cup final make a record breaking THUNDER CLAP! pic.twitter.com/s00cMhFI97

— Football Daily (@footballdaily) July 29, 2019