Το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει πριν από αρκετό καιρό και τον αποτύπωνε να καθαρίζει ένα τζαμί, τελικά ήταν μια μικρή απόδειξη της ποιότητας του χαρακτήρα του και της ταπεινότητας που τον διακρίνει.

Απολαμβάνοντας για λίγο ακόμα τις καλοκαιρινές του διακοπές, αφού έφτασε μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Κόπα Άφρικα πριν λίγες μέρες, ο Σαντιό Μανέ επισκέφτηκε την πατρίδα του, τη Σενεγάλη.

Εκεί, βρέθηκε στις εργασίες ανοικοδόμησης του σχολείου που φτιάχνει στην περιοχή Bambali, έχοντας πληρώσει 270.000 ευρώ, ενώ, έχει χτίσει επίσης ένα νοσοκομείο και χρηματοδοτεί ένα γήπεδο για να ψυχαγωγούνται τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι.

Παράλληλα, κάθε μήνα, καταθέτει ποσό 50.000 ελβετικών φράγκων προς ενίσχυση των οικογενειών στο χωρίο που γεννήθηκε και μεγάλωσε εκείνος.

Απεριόριστος σεβασμός στον Σαντιό Μανέ...

Sadio Mané at the construction site of a school he is building in his village, Bambali in Senegal with €270,000.

He also built a hospital and financed a stadium for his people. He gives out 50,000 CFA Francs to families in his village monthly.

He gives out kits to kids. pic.twitter.com/IArhKwc2mZ

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) July 28, 2019