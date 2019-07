Ο Σουηδός σούπερ σταρ πρωταγωνίστησε στον απόλυτο βαθμό με το χατ-τρικ του για λογαριασμό των Γκάλαξι κόντρα στην Los Angeles FC, τις δηλώσεις περί... Ferrari και Fiat αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έβρισε μέλος του τεχνικού επιτελείου των αντιπάλων.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε όταν από τον πάγκο της Los Angeles FC διαμαρτυρήθηκαν στον Ζλάταν για την αγκωνιά που είχε ρίξει στον Ελ Μουνίρ, ο οποίος τελικά χρειάζεται επέμβαση στο πρόσωπο για να διορθώσει τη ζημιά!

This is why you saw #LAFC staff approaching Zlatan post game. Munir is rumored to have a potential “zygomatic fracture” and will see a facial specialist Monday. Disciplinary committee of @MLS is on from what I hear. pic.twitter.com/1cTdwHeJg2

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) July 22, 2019