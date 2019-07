Άφησε το εύκολο γκολ και έκανε πλάκα σε τέσσερις αμυντικούς! (vid)

Ο άνθρωπος που πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας από το Χιούστον στην αναμέτρηση απέναντι στους Καναδούς, τα ξημερώματα της Κυριακής, πρόσφερε αν μη τι άλλο ένα από τα καλύτερα γκολ του καλοκαιριού.

Με το σκορ ήδη στο 2-0 και έχοντας χώρο για να τρέξει με έναν αμυντικό να τον περιμένει καλύπτοντας χώρο, ο Μανότας... πάτησε φρένο. Περίμενε να πέσουν περισσότεροι πάνω του κι έφτασε να ρεζιλέψει τέσσερις αμυντικούς προτού σκοράρει με εύκολο πλασέ.

Δείτε το βίντεο:

Mauro Manotas takes on 4 defenders for the cool finish.

(via @ESPNFC) pic.twitter.com/GrnXN2msxc

— Photos of Football (@photosofootball) July 21, 2019