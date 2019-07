Ο Σουηδός σούπερ σταρ πέτυχε τρία γκολ για τους Γκάλαξι και χάρισε τους βαθμούς στην ομάδα του με το τελικό 3-2 επί της Los Angeles FC, όμως, δέχθηκε τα παράπονα ενός μέλους των αντιπάλων για τον τρόπο με τον οποίο απώθησε άγαρμπα ποδοσφαιριστή που βρέθηκε μπροστά του σε πανηγυρισμό...

«Άντε γαμ#%, πήγαινε σπίτι σκ%$λα» φάνηκε να λέει ο Ιμπραΐμοβιτς δίχως να ξεφύγει περισσότερο η κατάσταση...

LAFC staff not happy with Zlatan elbow after epic hat trick. #ElTraffico #LAGalaxy #LAFC

“Go Home. You little b*tch. Go home” pic.twitter.com/uGOjL5Lnfy

— Jason Kaufman (@JKaufman05) July 20, 2019