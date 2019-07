Ζλάταν: «Δεν κάνω όνειρα, εγώ είμαι το όνειρο...»!

Ακόμα κι αν είναι βετεράνος στο άθλημα, επιλέγοντας το MLS στο οποίο παραμένει για δεύτερη χρονιά ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Γκάλαξι του Λος Άντζελες, ο Ζλάταν παρουσιάζεται καθημερινά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του και λέει στον γυμναστή: «Πρέπει να... υποφέρω και σήμερα. Πρέπει να δουλέψω σκληρά. Όταν υποφέρω από τη δουλειά, αισθάνομαι καλά».

Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι που τον πέτυχαν έξω από το προπονητικό κέντρο της ομάδας του, τον άκουσαν να τους λέει: «Χάσατε το καλύτερο, πριν από πέντε λεπτά δεν μπορούσα ούτε να πάρω ανάσα. Γι' αυτό λέω ότι θέλω να δουλεύω σκληρά».

Πάντως, σε ερώτηση που του έγινε για τα ποδοσφαιρικά του όνειρα, όσο... Ζλαταν-ίστικη απάντηση κι αν έδωσε, ποιος μπορεί να τον ψέξει;

«Δεν χρειάζεται να κάνω πλέον όνειρα. Όταν ήμουν νεότερος, έκανα πολλά. Τώρα ζω το όνειρο. Εγώ είμαι το όνειρο...».

Zlatan doesn't need to dream about soccer. https://t.co/PiHHCSyGIa pic.twitter.com/46i62LOX6i

— ESPN FC (@ESPNFC) July 18, 2019