Ράγισαν καρδιές στο Σιάτλ-Ντόρτμουντ με τον 8χρονο μαχητή της ζωής (vid)

Απίστευτες σκηνές, τέτοιες που μόνο ο αθλητισμός όταν δείχνει το ανθρώπινό του πρόσωπο μπορεί να μας δείξει, είχαμε στο Σιάτλ και στην φιλική αναμέτρηση των Σάουντερς με τη Ντόρτμουντ. Συγκεκριμένα οι Αμερικανοί ανταποκρίθηκαν στην ευχή του 8χρονου Μπεμ Γκογιάλ που πάσχει από λευκαιμία η οποία ήταν να παίξει ως τερματοφύλακας στην αγαπημένη του ομάδα.

Αυτό και έγινε στο συγκεκριμένο φιλικό, με το πιτσιρίκι να φοράει μαζί με τα γάντια και το καλύτερο χαμόγελό του και μετά την σέντρα να παίρνει τη μπάλα και να δίνει συνέχεια στο ματς. Ο κόσμος αποθέωσε τον πραγματικό μαχητή της ζωής που χωρίς να σταματήσει να χαμογελά πέρασε από τον πάγκο των ομάδων χαιρετώντας όλους τους παίκτες.

Απίστευτες στιγμές και φυσικά η ευχή όλων είναι ο μικρός Μπεμ να βγει νικητής από την μεγάλη αυτή μάχη που δίνει.

What a debut. What a moment.

Eight-year-old Bheem Goyal starts in goal and makes an opening save!

SEA 0 | BVB 0#SEAvBVB pic.twitter.com/DeZnMG2lSK

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) July 18, 2019