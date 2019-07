Σκόραραν με εκτέλεση φάουλ κάνοντας και... δικό τους τείχος μπροστά από τους αντιπάλους! (vid)

Το περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα νεαρών και σίγουρα η συγκεκριμένη φάση στο παιχνίδι πέρα από την πρωτοτυπία της, βοήθησε την επιτιθέμενη ομάδα να «χαλάσει» το μυαλό των αντιπάλων.

Κάνοντας ένα τείχος με τρεις παίκτες ακριβώς μπροστά από αυτό της ομάδας που έπρεπε ν' αμυνθεί στη στημένη φάση, με δυο παιδιά στα γόνατα κι ένα όρθιο ανάμεσά τους, η εκτέλεση του φάουλ κατέληξε στα δίχτυα παρουσιάζοντας μια αρκετά περίεργη και πρωτότυπη στιγμή...

That wall made all the difference

( @MyCujoo) pic.twitter.com/upaOfwU96n

— B/R Football (@brfootball) July 16, 2019