Ερυθρόλευκο «εμφύλιο» περιλαμβάνει η ημιτελική φάση του Copa Africa, όπου ο Γιασίν Μεριά και ο Παπέ Σισέ θα τεθούν αντιμέτωποι με τις Εθνικές τους ομάδες με «φόντο» τον τελικό.

Ενόψει του μεγάλου αγώνα, οι Πειραιώτες ευχήθηκαν σε αμφότερους τους κεντρικούς του αμυντικούς, που ο καθένας τους πλέον έχει αρκετές πιθανότητες να γυρίσει με την κούπα από το Κάιρο.

Καλή επιτυχία στους Σισέ και Μεριά για τον μεταξύ τους αποψινό ημιτελικό, του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής! / Good luck to @cissepapeabou and Meriah in their Africa Cup of Nations semi-final tonight!

#AFCON2019 #GoodLuck #Cisse #Meriah #Senegal #Tunisia pic.twitter.com/tdllraXnSo

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 14 Ιουλίου 2019