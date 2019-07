Ζλάταν: «Θα μου ταίριαζε το... #Θεός στο twitter»! (vid)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ μίλησε στο Twitter Sports και με την τεράστια άνεση που τον χαρακτηρίζει ευλόγησε... τα γένια του.

«Μπορείτε να με ακολουθείτε... σε όλο τον κόσμο, γιατί είμαι εγώ ο κόσμος» είπε, προτού καταλάβει ότι η ερώτηση που του έγινε ήταν για τα social media. Κι εκεί πέταξε τη ... βόμβα. «Θα μου ταίριαζε το hashtag #Θεός»!

Μάλιστα, θέλησε να κάνει και καζούρα στο Μέσο όπου μιλούσε, λέγοντας: «Θα εκραγεί το twitter σας με αυτό... Πόσους followers έχετε; Είναι 2 και θα πάτε στους 2 εκατομμύρια τώρα;».

Όσο για το αν παρακολουθεί Game of Thrones και ποιον θα ήθελε τελικά να δει στο θρόνο, είπε: «Εμένα, κάθομαι ήδη στο θρόνο»!

Let @Ibra_official himself explain why the world should follow him. pic.twitter.com/Md4rUoXCgX

— Twitter Sports (@TwitterSports) July 12, 2019