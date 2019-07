Διάκριση και για τον Μέσι στα «ESPY's» των ΗΠΑ (pic)

Ο Giannis, πέρα από την τρομερή διάκριση του MVP της αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώθηκε στο NBA, είναι επίσης ο κορυφαίος άνδρας αθλητής επί αμερικανικού εδάφους, όπως αναδείχθηκε στην τελετή EPSYS.

Ο Λιονέλ Μέσι, κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο του καλύτερου άνδρα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό (δεδομένου πως μιλάμε για βραβεία και τελετή των ΗΠΑ).

Παράλληλα, η Άλεξ Μόργκαν, μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στη Γαλλία, αναδείχθηκε κορυφαία αθλήτρια για τις ΗΠΑ!

Another for Messi.

He takes home the hardware for Best International Men's Soccer Player at the #ESPYS. pic.twitter.com/mjBITEI8Uy

— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2019