Άλισον Μπέκερ: Ο άνθρωπος που έχει να δεχτεί γκολ από τις 4 Μαΐου! (vids)

Είτε υπερασπίζεται την εστία της Λίβερπουλ είτε αυτή της εθνικής Βραζιλίας, ο Άλισον Μπέκερ δεν έχει δει κάποιον αντίπαλο να του σκοράρει.

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας εδώ και 9 σερί ματς, από της 4/5 μέχρι και σήμερα έχει διατηρήσει την εστία του απαραβίαστη.

Μετά και το 2-0 επί της Αργεντινής, μετρά 846΄... καθαρός.

Alisson hasn't given up a goal for club or country since May 4

The streak spans nine straight clean sheets and 846 minutes pic.twitter.com/vwQzhJ6uiV

