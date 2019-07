Νέο «χτύπημα» Ζλάταν: «Έχω περισσότερους τίτλους απ' όλο το MLS»! (vid)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ την «πέταξε» πάλι την ατάκα του και δεν σκέφτηκε αν θα βρεθούν πάλι να πουν ότι δεν σέβεται τον οργανισμό στον οποίο αγωνίζεται και ο οποίος τον φιλοξενεί σε αυτό το στάδιο της καριέρας του.

Μιλώντας προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ο Ζλάταν ξεκαθάρισε ότι: «Πάντοτε ασκώ πίεση στον εαυτό μου για να παρουσιάζομαι καλύτερος. Έχω παίξει σε Γιουβέντους, Μίλαν, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Είναι στη φύση μου αυτό. Έχω ξαναπεί ότι δεν έχω έρθει στο MLS για να ξεκουραστώ, αλλά θέλω πολλά. Αυτός είμαι. Έχω κατακτήσει 33 τίτλους και αυτοί είναι περισσότεροι απ' όλο το MLS. Οπότε ξέρω πολύ καλά τι κάνω, εμπιστευθείτε με...».

Zlatan: "I've won 33 trophies. That's probably more than the whole MLS won together."

(via @LAGalaxy) pic.twitter.com/3Da5a5RRwy

— B/R Football (@brfootball) June 30, 2019