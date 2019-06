Έβγαζαν φωτογραφίες με τον Σαλάχ οι παίκτες του Κονγκό (vid)

Ο «Φαραώ» της Λίβερπουλ πέτυχε το δεύτερο γκολ της νίκης (2-0) της εθνικής ομάδας της χώρας του, το βράδυ της Τετάρτης και αφού έφερε εις πέρας ακόμα μια αποστολή με την πρόκριση στους «16» του Κόπα Άφρικα, έδειξε πόσο υπολογίζει την εκτίμηση από τον αντίπαλο.

Όντας, άλλωστε, η... ατραξιόν της Αιγύπτου κι ένας από τους ποδοσφαιριστές που απολαμβάνουν τον μεγαλύτερο σεβασμό στην Αφρική, ο Σαλάχ δεν αρνήθηκε μερικές φωτογραφίες στους Κονγκολέζους διεθνείς μετά το σφύριγμα της λήξης...

DR Congo players taking selfies with Mohamed Salah after the game. King. pic.twitter.com/4313BbcvW5

— Samuel (@SamueILFC) June 27, 2019